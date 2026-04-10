Карасин: Иран в конфликте с США и Израилем показал свою самодостаточность

Москва10 апр Вести.В конфликте с США и Израилем Иран показал себя самодостаточным государством. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, Иран продемонстрировал самостоятельность и уважение к себе.

Иран проявил себя … самодостаточным государством. Иран, несмотря на довольно масштабные потери, потрясения в ходе этих 40, по-моему, с небольшим дней, агрессии, которая была абсолютно не спровоцирована, была неожиданной, тем не менее выстоял сказал Карасин

Ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран выйдет из переговорного процесса с Соединенными Штатами, если Израиль возобновит удары по территории Ливана.