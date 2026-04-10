Карасин: в Иране остались политики, которые представляют национальные интересы

Москва10 апр Вести.За время военных действий на Ближнем Востоке Иран смог выстоять, и там остались политики, которые представляют национальные интересы страны и могут вести переговоры. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в интервью ИС "Вести".

Там остались политики, к сожалению, многие погибли, но остались политики, которые представляют национальные интересы, которые умеют рассуждать, умеют вести переговоры подчеркнул сенатор

Ранее сообщалось, что Иран выйдет из переговорного процесса с Соединенными Штатами, если Израиль возобновит удары по территории Ливана.

28 февраля на Ближнем Востоке началась война – США и Израиль напали на Иран. 11 марта ливанское движение "Хезболла" вступило в конфликт на стороне Тегерана.