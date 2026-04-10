Москва10 апр Вести.Россия должна способствовать разрешению конфликта на Ближнем Востоке и воздействовать на ситуацию в позитивном ключе. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал в интервью ИС "Вести".

Россия желает, чтобы в процессе поиска каких-то долгосрочных решений между странами возникло взаимное понимание, и чтобы в регионе никогда больше не задумывались о силовом разрешении накопившихся проблем, подчеркнул сенатор.

И я думаю, что мы должны участвовать в этом, и мы участвуем. И не только на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в ООН. Мы устами нашего высшего руководства, устами министра иностранных дел даем свои оценки, стремимся воздействовать на ситуацию в позитивном ключе. Я думаю, что этот голос слышен в международных инстанциях и, в частности, в столицах государств, которые были непосредственно задействованы в этом конфликте сказал Карасин

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с удовлетворением восприняла новость о временном перемирии на Ближнем Востоке и выразила одобрение решению не идти по пути вооруженной эскалации.

