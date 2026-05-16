Карасин: страны исламского мира понимают, что РФ всегда действует рядом с ними Сенатор Карасин: Россия давно поддерживает все здравые начинания исламского мира

Москва16 мая Вести.Россия давно поддерживает все здравые начинания стран исламского мира и действует рядом как дружественная страна, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью ИС "Вести".

В Казани завершается международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Сенатор отметил, что дискуссии на подобных форумах делают политическую атмосферу в обществе более зрелой.

Мы дружим с исламским миром, мы давно являемся страной, которая поддерживает все здравые начинания исламского мира, а исламский мир все больше понимает, что за его спиной, рядом с ним, в качестве дружественного государства всегда присутствует, всегда действует Российская Федерация. Это самый главный вывод, который делают здесь очень многие сказал Карасин

Он сообщил, что на площадке форума обсуждался также ближневосточный конфликт. Представители разных стран заняли похожие позиции и сошлись во мнении о неприемлемости агрессии США и Израиля в отношении Ирана.