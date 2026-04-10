Карасин: необходимо сотрудничество по безопасности между РФ, КНР, Ираном и КНДР

Москва10 апр Вести.Необходимо сотрудничество по безопасности между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Карасин высказался по поводу вопроса о создании Евразийской оси сотрудничества в плане безопасности.

Я думаю, что это возможно не только теоретически, это возможно практически. Более того, это практически необходимо. Мы великая держава … у нас интересы есть везде, есть на Западе, на Востоке, на Юге, на Севере … Мы заинтересованы в том, чтобы нас понимали сказал Карасин

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что операция США и Израиля подсветила полномасштабный характер отношений России и Ирана.