Москва16 мая Вести.Участники форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" заняли единую позицию по ближневосточному конфликту и сошлись во мнении о неприемлемости агрессии США и Израиля. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью ИС "Вести".

Сенатор отметил, что конфликт на Ближнем Востоке безусловно отразился на повестке и темах форума.

Казанский форум еще раз убедил участников в том, что все занимают практически одну и ту же позицию неприемлемости агрессии, которую мы видели со стороны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. И желательно создание таких условий для международных дел, для международной жизни, чтобы подобного рода эпизоды были полностью исключены из повестки дня сказал Карасин

Он добавил, что форум в Казани "внес свою лепту в благородное дело", ведь его участники выработали единое направление в том, что касается конфликтов.

Работать надо совершенно на других основах. Думать позитивно. И в конечном итоге все: и дипломаты, и парламентарии, и общественные деятели, и экономисты – они должны уметь и хотеть мыслить в правильном направлении подчеркнул сенатор

XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 12 по 17 мая. Его посетили представители 99 стран и 75 регионов России.