У РФ интересы везде, ей надо развивать отношения со всеми, заявил Карасин

Москва10 апр Вести.Все направления для России носят стратегический и жизненно важный характер. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в интервью ИС "Вести".

По словам сенатора, Россия не может концентрироваться на каком-то одном направлении, ей необходимо развивать отношения со всеми странами.

У нас интересы есть везде. Они есть на западе, на востоке, на юге и на севере. Поэтому те серьезные державы, как Китай, как Корейская Народная Демократическая Республика, Иран, Индия и так далее, я уж не говорю об Африке и Латинской Америке, мы заинтересованы в том, чтобы нас понимали. И не просто понимали, а понимали наши действия, наши планы, также, как и мы бы понимали настроения и замыслы наших партнеров… Мы не можем концентрироваться на каком-то одном направлении. Все направления для нас носят стратегический характер и жизненно важный объяснил сенатор

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев находится в США как руководитель группы по экономическим вопросам.