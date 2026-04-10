Сенатор Карасин: России надо разговаривать с Трампом, и она хочет этого

Москва10 апр Вести.России надо разговаривать с действующим главой Белого дома, и руководство страны хочет этого. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил в интервью ИС "Вести".

Россия должна влиять на решения президента США, которые связаны с ее интересами, подчеркнул сенатор.

Нам в любом случае надо разговаривать с реально действующим руководителем Белого дома. Хотим мы того, не хотим, а мы хотим этого. Мы должны понимать его позицию, мы должны влиять на те или иные решения, которые связаны с нашими собственными приоритетами, они очевидны. И мы это делаем рассказал Григорий Карасин

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва очень ценит усилия Вашингтона и лично главы США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта.