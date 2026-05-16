Чэн: окно для сотрудничества США, Китая и РФ появилось из-за войны с Ираном Чэн: конфликт на Ближнем Востоке открыл окно возможностей для трех держав

Москва16 мая Вести.Окно возможностей для сотрудничества США, Китая и РФ открылось на фоне конфликта первых с Ираном. Об этом ИС "Вести" заявил исполнительный директор Шанхайской академии глобального управления и региональных исследований Шанхайского университета международных исследований Ян Чэн.

По его словам, это позволяет создать международный консорциум для более качественного диалога об использовании ресурсов в Центральной Азии (ЦА).

Я бы предлагал совместно работать с США, Россией и другими партнерами для того, чтобы создать хотя бы международный консорциум, который помогает работать в направлении более качественного использования критического ресурса в Центральной Азии. Окно возможностей появилось только на фоне нынешней войны между США, Израилем и Ираном, когда США не так успешно провели операцию против Ирана. Тогда особенно администрация [президента США Дональда] Трампа ослабила свою позицию во внутренней политики США. И тогда же появилось окно возможностей для совместного сотрудничества между Китаем, Россией и США отметил Чэн

Ранее сообщалось, что противоречия США и Китая становятся преградой для мира между ними. Такие крупные державы как США и Китай никуда не уйдут, эксперт отметил, что отношения между Вашингтоном и Пекином всегда будут оказывать заметное влияние на целый регион.