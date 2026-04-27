Эксперт: у БРИКС и ШОС есть стабилизирующий потенциал на фоне иранского кризиса Эксперт Бордачев: Россию и Китай объединяет стабилизирующая роль в мире

Москва27 апр Вести.У объединений БРИКС и ШОС есть потенциал для стабилизации ситуации в мире на фоне кризиса вокруг Ирана, и это сейчас дополнительно объединяет Россию и Китай. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

На полях ежегодной российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходит в Шанхае, он ответил на вопрос о возможных новых точках соприкосновения РФ и КНР.

Я думаю, что важный вопрос - это роль БРИКС и ШОС в меняющейся ситуации после кризиса вокруг Ирана. Совершенно точно, что у этих двух организаций есть потенциал для стабилизации. Мы не должны следовать американской логике хаоса и разрушения, мы должны вместе предложить конструктивную повестку. Вот это сейчас объединяет Китай и Россию считает Тимофей Бордачев

Об этом же, по его мнению, говорит и взаимодействие России и Китая в Совете безопасности ООН.

Это говорит о том, что мы очень ответственные государства, что мы не хотим разрушать систему ООН, и что в принципиальных вопросах, таких как недавняя резолюция по Ирану, инициированная одной из арабских стран, Китай и Россия выступают совместно. Потому что они понимают, что это вопрос принципиальный. Страна подверглась нападению, и мы в любом случае не можем осуждать страну за меры ее самообороны подчеркнул эксперт

По мнению Федора Лукьянова, директора по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая", КНР на фоне последних событий в мире стала более положительно относиться к идее интенсификации взаимодействия с Россией, в том числе потому, что в Пекине перестали ждать улучшения отношений с Вашингтоном. Перспективными точками соприкосновения между Россией и Китаем, по его словам, может быть "буквально все что угодно".