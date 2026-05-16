Москва16 мая Вести.Существующие противоречия между США и Китаем - временные, и строить с их учетом взаимоисключающий мир, значит, повторить ошибку времен холодной войны. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Верховного хурала Монголии Цогтбаатар Дамдин.

Подтверждая слова ведущего о том, что такие крупные державы как США и Китай никуда не уйдут, эксперт отметил, что отношения между Вашингтоном и Пекином всегда будут оказывать заметное влияние на целый регион.

Вот эти две большие державы никуда не уйдут. Их отношения всегда будут оставлять след на развитии институциональной структуры отношений в целом регионе. Это естественно. Допустим, сегодня есть определенные противоречия, но всегда противоречия были, потом они исчезают. И поэтому всегда думать, что сегодняшние противоречия, они вечные, тоже нельзя. На основе этого пытаться строить мир, который взаимоисключает друг друга. Ну, мы пытались такой мир строить во время Холодной войны. Именно потому, что этого не получилось, холодная война и закончилась, и период глобализации начался, но опять же у того поколения тогда вот этого опыта не было, и поэтому все были в розовых очках, романтически все это представляли, забыли, что есть национальные интересы, они вечные, тоже никуда не уходят отметил Дамдин

По словам эксперта, необходимо строить трезвый мир, который богаче, чем взаимоисключающий. Все страны, независимо от их размера, должны сконцентрироваться на этой задаче.

Ранее руководитель Центра стратегических исследований и моделирования в Индии Ракеш Бхадаурия сообщил, что США могут ослабить присутствие в Азии из-за Ирана. По его мнению, цели Вашингтона в Азии останутся прежними, но с их достижением могут возникнуть трудности из-за ситуации на Ближнем Востоке.