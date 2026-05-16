Москва16 мая Вести.Американские власти не предполагали, что противостояние с Ираном затянется так надолго. Этот конфликт может снизить присутствие США Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом ИС "Вести" заявил генерал-майор в отставке, руководитель Центра стратегических исследований и моделирования в Индии Ракеш Бхадаурия.

По его мнению, цели Вашингтона в Азии останутся прежними, но с их достижением могут возникнуть трудности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Роль Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском или Азиатско-Тихоокеанском регионе не меняется. Те же цели и задачи. Регион для них очень важный, но вот смогут ли они эти задачи и цели сейчас выполнить? Вопрос. Причина — Ближний Восток. Сохранять то же присутствие, как скажем, год или два назад непросто. И есть опасение, что США могут на время несколько отстраниться здесь от дел. То же касается Центральной Азии. Американцы не думали, что им придется увязнуть в иранском конфликте так надолго и в таких масштабах отметил Бхадаурия

Ранее сообщалось, что директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов заявил, что Китай не будет играть в поддавки с США по Ирану. Китайская позиция заключается в том, что Ормузский пролив должен быть разблокирован.