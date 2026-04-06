Помощник главы Бразилии: США не достигнут целей в Иране и будут ослаблены

Москва6 апр Вести.Соединенные Штаты Америки понесут значительные потери в военном противостоянии с Ираном, так как не смогли реализовать свои цели в установленные сроки, и в итоге выйдут из конфликта ослабленными.

Такого мнения придерживается специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

Они (США – прим. ред.), безусловно, выйдут (из конфликта – прим. ред.) более слабыми, потому что не получили того результата, на который рассчитывали, и с той скоростью, на которую рассчитывали сказал дипломат в интервью телеканалу TV Brasil 247

Аморим обратил внимание, что Вашингтон и поддержавшие его союзники допустили ошибку, недооценив потенциал Ирана и полагая, что массированные бомбардировки и устранение представителей высшего руководства этой страны приведут к краху государства или смене власти.

В этой связи дипломат напомнил об истории Ирана, которая насчитывает три тысячи лет, подчеркнув, что надежда на "быстрый развал столь сложного общества была иллюзией".

Кроме того, помощник Луиса Инасио Лулы да Вилвы предупредил о риске возникновения глобального конфликта из-за действий американо-израильской коалиции.

Аморим добавил, что агрессивная политика Вашингтона на Ближнем Востоке не только не обеспечила стабильности, но и ускорила разрушение прежнего мирового порядка, в результате чего локальные кризисы "могут перерасти в глобальную катастрофу"

Ранее геополитический аналитик Патрик Хеннингсен отметил способность иранских военных пробивать системы противовоздушной обороны США и Израиля с помощью массированных пусков ракет предыдущих поколений.