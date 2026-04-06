Москва6 апр Вести.Иранская стратегия по истощению систем противовоздушной обороны (ПВО) США и Израиля с помощью массированных пусков ракет предыдущих поколений показывает высокую эффективность.

Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса.

По словам эксперта, наличие у Ирана обширного арсенала ракет и пусковых установок позволяет республике использовать тактику последовательных волн атак.

Хеннингсен пояснил, что в условиях критического дефицита перехватчиков для комплексов Patriot и системы "Железный купол", использование даже устаревших моделей ракет становится оправданным. Такие боеприпасы зачастую несут мощную боевую нагрузку и вероятность их прорыва через ослабленную ПВО противника сильно возрастает.

При этом аналитик подчеркнул, что Тегеран продолжает запускать от 80 до 100 ракет за один налет. В основном они успешно поражают израильские и американские цели.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика атаковала объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и в Бахрейне, а также в Израиле.