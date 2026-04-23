Москва23 апрВести.Иран располагает значительными запасами современных ракетных комплексов и беспилотников, способных осуществлять высокоточные атаки по американским позициям на дальние дистанции.
Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой "Аргументы и факты".
Он отметил, что, несмотря на заявления американской стороны о предполагаемых технических потерях Ирана, реальное положение дел иное.
По мнению собеседника агентства, арсеналы вооружений размещены в специально оборудованных подземных туннелях. Такая конструкция, хоть и узкая, но достаточно протяженная, обеспечивает высокий уровень безопасности, так как способна выдержать мощный взрыв.
Военный эксперт также подчеркнул, что Тегеран в настоящее время делает акцент на разработке новейших противокорабельных и баллистических ракет. Он напомнил, что такие ракеты уже успешно применялись против целей, связанных с американскими интересами, продемонстрировав высокие характеристики точности и дальности.
В качестве примера Кнутов привел кадры, на которых иранская ракета, меняя траекторию полета, уклоняется от перехвата несколькими ракетами Patriot, после чего поражает расположение зенитно-ракетного комплекса.
Ранее Кнутов заявил, что Иран может нанести удары по военным базам США в Италии и Греции.