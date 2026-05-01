Эксперт Кнутов: Иран сразится за уран в главной битве против США

Эксперт Кнутов заявил о начале главной битвы против США на Ближнем Востоке Эксперт Кнутов: Иран сразится за уран в главной битве против США

Москва1 мая Вести.Военный эксперт Юрий Кнутов оценил ситуацию вокруг продолжающейся операции США против Ирана, заявив, что ключевым фактором текущего противостояния остается вопрос контроля над запасами высокообогащенного урана. Своим мнение он поделился в беседе изданием "Аргументы и Факты".

По его словам, несмотря на масштабные удары в рамках операции "Эпическая ярость", Иран смог сохранить около 450 килограммов материала, который потенциально может быть использован для создания ядерного оружия. При этом, как отмечали аналитики The Wall Street Journal, часть ядерной инфраструктуры, включая центрифуги на объектах в Натанзе и Фордо, могла уцелеть и продолжает функционировать в ограниченном режиме.

Кнутов подчеркивает, что именно сохраненный ядерный потенциал становится главной стратегической проблемой для США. По его оценке, даже значительные разрушения военной инфраструктуры Ирана не снимают основной угрозы, связанной с возможностью быстрого восстановления ядерной программы.

Отдельно эксперт указывает на высокую стоимость и неоднозначные результаты операции. По разным данным, ее расходы уже исчисляются десятками миллиардов долларов, при этом часть данных о затратах вызывает споры из-за отсутствия учета логистических и сопутствующих военных расходов.

В то же время, добавил Кнутов, несмотря на потери, Иран сохраняет способность к сопротивлению, включая ракетные возможности и действия в районе стратегических морских маршрутов. Это делает конфликт затяжным и повышает риск дальнейшей эскалации, считает эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не согласится на предоставление Ирану обогащенного урана для медицинских и энергетических целей.