Эксперт объяснил, к чему на самом деле готовятся США на Ближнем Востоке Политолог Перенджиев: США готовятся к долгому конфликту с Ираном

Москва28 июн Вести.Сообщения о том, что Соединенные Штаты ищут быстрые и недорогие способы нарастить производство ракет, на самом деле являются лишь частью информационной кампании. На самом деле Вашингтон готовится к затяжному конфликту с Ираном. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По словам эксперта, заявления об удешевлении военного производства адресованы в первую очередь рядовым американцам, чтобы избежать критики за непомерные военные расходы.

Говорить о том, что все будет дешево и сердито, — это больше для обывателя. Сколько потратят, это уже большой секрет, коммерческая тайна. Эта информация дается, чтобы в дальнейшем можно было объяснять, как были потрачены деньги и куда они ушли. В этом смысле [США] манипулируют этой информацией, чтобы избежать серьезной критики о том, что очень много денег уходит на войну, прежде всего с Ираном пояснил Перенджиев

Политолог также обратил внимание, что публикации в западных СМИ свидетельствуют о долгосрочной стратегии Пентагона.

Что касается противостояния с Ираном, как видно из этих публикаций, США готовятся к долгому противостоянию. И это речь не просто о каких-то деньгах, а скорее всего, речь идет о какой-то долгосрочной программе непосредственно в рамках американской стратегии резюмировал он

Ранее ВС США нанесли удары по нескольким целям в Иране в ответ на нарушение перемирия со стороны Тегерана, как отметил лидер Штатов Дональд Трамп. КСИР отметил, что Иран намерен более жестко отвечать на нарушения перемирия с американской стороны.