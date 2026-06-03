США скоро возобновят воздушные удары по Ирану Эксперт предупредил о скором возобновлении ударов ВВС США по Ирану

Москва3 июн Вести.США вряд ли решатся на проведение сухопутной операции в Иране, наиболее вероятно, что они возобновят воздушные удары по Исламской Республике. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Юрий Светов.

Он добавил, что уже сейчас заметна подготовка американцев к новому этапу конфликта.

Американцы готовятся к следующему этапу войны. Накапливают вооружение, меняют корабли, которые там находятся в регионе, подтягивают, видимо, авианосные соединения. Вряд ли они решатся на сухопутную операцию, а вот новый этап атак ракетами, самолетами, военно-морским флотом, он, мне кажется, близок рассказал Светов

Ранее Светов заявил, что окончание войны с Ираном невыгодно для США. Он объяснил, что дефицит нефти, вызванный этим конфликтом, приносит американцам рекордные прибыли.