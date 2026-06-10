Политолог - о признаках большой войны на Ближнем Востоке Политолог Светов ожидает большой войны между Ираном и США

Москва10 июн Вести.Возобновление обмена ударами между Ираном и США может быть началом большой войны - по крайней мере, обе стороны к ней готовятся. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" политолог Юрий Светов.

По мнению Светова, на Ближнем Востоке идет подготовка к большой войне.

Американцы активно наращивают свой потенциал на Ближнем Востоке, все американские предприятия военно-промышленного комплекса работают с очень большой интенсивностью, они восполняют утраты, сосредотачиваются. А еще - какой риторикой обмениваются? Трамп говорит: мне великие вооруженные силы США сообщили то-то и то-то. В ответ спикер иранской стороны говорит: наша могучая армия нанесет удары в ответ, и прочее. Значит, обе стороны готовятся указал политолог

Накануне США нанесли удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым американским ударным вертолетом Apache. Иран после этого заявил об ударах дронами по подразделениям 5-го флота ВМС США в Бахрейне и нескольким базам на Ближнем Востоке.