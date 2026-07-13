Эксперт дал прогноз по возобновлению полномасштабной войны на Ближнем Востоке Эксперт обозначил причины хрупкого мира между США и Ираном

Москва13 июл Вести.Подписанный в июне меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не решил ключевые проблемы на Ближнем Востоке в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. По этой причине в регионе вновь начались взаимные удары между противоборствующими сторонами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, ключевые проблемы на Ближнем Востоке связаны с ядерной и ракетной программами Ирана. Кроме того, не решен вопрос развития судоходства в регионе. Эти вопросы никак не были решены в рамках промежуточного перемирия между США и Ираном, подчеркнул эксперт.

Вот это соглашение, которое было в начале июня достигнуто, оно предполагает двухмесячный проход судов без оплаты, но, опять же, механизм, кто это все контролирует, не совсем понятен. А что будет после этих двух месяцев? Рано или поздно эта бомба, заложенная под соглашение, должна была взорваться объяснил он

Также Митрахович отметил, что хрупкость соглашения может привести к возобновлению полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Это временное обострение, стороны сигнализируют друг другу о серьезности намерений. … Возможно, дело дойдет до того, что американцы снова объявят блокаду и уже, соответственно, будут пытаться тормозить иранский трафик в этом регионе. … Это не означает, что война обязательно должна возобновиться в ближайшие дни. Но это означает, что хрупкость соглашения может привести к тому, что война может возобновиться в будущем сказал эксперт

Ранее МИД Ирана призвал ООН потребовать от государств Персидского залива запретить США использовать их территорию для ударов по территории исламской республики. В ведомстве подчеркнули, что Тегеран законно и правомерно использует право на самооборону, нанося удары по военным объектам Соединенных Штатов в странах южной части Персидского залива.