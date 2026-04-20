Эксперт рассказал о двух основных сценариях развития событий на Ближнем Востоке Экономист Митрахович: сделка США и Ирана не исключит противоречия в регионе

Москва20 апр Вести.Заключение соглашения между Ираном и США либо разрастание зоны конфликта – это два основных сценария развития событий на Ближнем Востоке. Подробнее о них в интервью ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, мирная сделка станет наиболее рациональным и менее травмирующим вариантом для всех государств, затронутых конфликтом. Однако такое соглашение не разрешит все противоречия между США, Израилем, Ираном и арабскими странами, подчеркнул эксперт.

Есть два основных сценария: какая-то сделка между Ираном и США и разрастание конфликта на Ближнем Востоке. Я лично считаю, что все-таки некая версия сделки более рациональна, она все-таки менее травмирующая для всех игроков, которые там присутствуют, поэтому в долгосрочной перспективе я, скорее, верю в некое соглашение между американцами и иранцами, чем в расползание войны, которая затронет всю инфраструктуру региона сказал Митрахович

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США должны заслужить доверие иранского народа для заключения сделки. По его словам, сторонам удалось добиться прогресса в переговорах, однако проблемы и "некоторые фундаментальные моменты" остаются.

Крупномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда силы США и Израиля нанесли удары по территории Ирана.