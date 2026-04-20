На Ближнем Востоке нельзя отметить приближение сторон к миру, считает политолог Политолог Войко отметила отсутствие стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Москва20 апр Вести.Развитие событий на Ближнем Востоке показывает, что США и Иран не двигаются в направлении мира и урегулирования конфликта. Об этом доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко заявила в интервью ИС "Вести".

По ее словам, противоборствующие стороны пытаются извлечь максимальную для себя выгоду из той ситуации, которая на данный момент сложилась.

Стороны и сейчас начинают этот торг или, скажем, какие-то непонятные процессы вокруг Ормузского пролива. … Все это говорит о том, что никакого, конечно, понимания, никакого приближения к какому-то миру, стабилизации ситуации сейчас на Ближнем Востоке нет, и стороны пытаются извлечь максимальную выгоду, скажем так, из той конфигурации, которая сейчас сложилась. И, очевидным образом, это в большей степени … сейчас нужно Соединенным Штатам высказала свою точку зрения Войко

Ранее сообщалось, что Иран не собирается принимать любой подход американцев во время переговоров и не заинтересован в достижении договоренностей любой ценой. Тегеран рассматривает нынешние переговоры как продолжение конфликта.

Крупномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда силы США и Израиля нанесли удары по территории Ирана.