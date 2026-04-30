Журналист Мирсаев указал на отсутствие прогресса в переговорах Ирана и США

Журналист отметил отсутствие прогресса в диалоге между США и Ираном Журналист Мирсаев указал на отсутствие прогресса в переговорах Ирана и США

Москва30 апр Вести.Журналист ИС "Вести" Эмиль Мирсаев указал на отсутствие прогресса в ирано-американских переговорах.

Он обратил внимание, что, несмотря на ежедневные заявления Пентагона об успехах в войне, в частности о перехваченных 40 иранских судах, продуктивного диалога между двумя государствами не наблюдается.

То, что мы видим в сухом остатке: переговорная позиция Соединенных Штатов сейчас куда более слабая, нежели у Ирана — страны, которая обладает военными бюджетами. И, кстати, в переговорах нет никакого прогресса. Мы находимся в мертвой точке, а потому вновь начался дискурс о применении военной силы сообщил Мирсаев

Война США и Израиля с Ираном, которая началась 28 февраля, вызвала крупнейший в истории сбой на мировом энергетическом рынке, поскольку иранские угрозы судоходству затруднили транзит примерно пятой части мировых поставок нефти и газа через Ормузский пролив.

Попытки урегулировать конфликт зашли в тупик: с 8 апреля действует режим прекращения огня, но Иран по-прежнему блокирует пролив в ответ на военно-морскую блокаду США, препятствующую экспорту иранской нефти.

Как сообщает агентство Reuters, в четверг президент США Дональд Трамп должен получить доклад о планах новых ударов по Ирану, чтобы заставить его пойти на переговоры о прекращении конфликта.