В Иране не приемлют присутствия США на Ближнем Востоке после войны Посол Ирана: Тегеран не допустит присутствия военных США на Ближнем Востоке

Москва30 апр Вести.Тегеран после завершения конфликта с Вашингтоном больше не допустит американского военного присутствия на Ближнем Востоке, заявил посол Ирана в Египте Моджтаба Фердоуси Пур.

С таким утверждением он выступил в разговоре с ТАСС.

Мы не приемлем присутствия США в регионе после войны. Все американские военные базы должны быть удалены с Ближнего Востока сказал Пур

Он отметил, что "карта Ближнего Востока изменится, но не так, как хочет" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Дипломат выразил уверенность в том, что Исламская Республика укрепит "экономические отношения с соседями по региону и тем самым достигнем солидарности и процветания".

Как предположил посол, в перспективе Иран и арабские страны Персидского залива могут учредить совместные комитеты для "изучения всех аспектов войны и обмена достоверной информацией о произошедших событиях".

Между тем в Иране заявили о готовности дать беспрецедентный военный ответ, если войска США продолжат морскую блокаду в отношении Тегерана.