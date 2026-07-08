Москва8 июлВести.В Иране считают невозможным возвращение американских представителей в Тегеран. Об этом ИС "Вести" заявил местный житель Фархат Реза Мешхеди.
Никогда. Этого не будет никогдазаявил он, отвечая на вопрос о возможности открытия посольства США в столице Исламской Республики
По его словам, на данный момент противостояние между Ираном и Израилем в союзе с США обострено максимально.
Америка – это израильский прокси. Война между злом и добром не имеет конца. Или мы перестанем существовать, или они - Израиль и СШАотметил он
Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что, по его мнению, в Тегеране могут попытаться организовать его убийство.