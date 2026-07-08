В Иране заявили о невозможности возвращения американской дипмиссии

В Иране назвали невозможным возвращение американского посольства В Иране заявили о невозможности возвращения американской дипмиссии

Москва8 июл Вести.В Иране считают невозможным возвращение американских представителей в Тегеран. Об этом ИС "Вести" заявил местный житель Фархат Реза Мешхеди.

Никогда. Этого не будет никогда заявил он, отвечая на вопрос о возможности открытия посольства США в столице Исламской Республики

По его словам, на данный момент противостояние между Ираном и Израилем в союзе с США обострено максимально.

Америка – это израильский прокси. Война между злом и добром не имеет конца. Или мы перестанем существовать, или они - Израиль и США отметил он

Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что, по его мнению, в Тегеране могут попытаться организовать его убийство.