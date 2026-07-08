Москва8 июлВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, в Тегеране могут попытаться организовать его убийство. Об этом американский лидер рассказал во время пресс-конференции в Анкаре, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.
Я - их (Ирана. - Прим. ред.) цель номер одинсказал Трамп
Американский лидер отметил, что такая угроза его не беспокоит, поскольку он сосредоточен на выполнении своей работы и намерен продолжать ее независимо от возможных рисков.
При этом Трамп в шутку добавил, что предпочел бы занимать первое место не в иранском списке, а в соцсети TikTok.
Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон может установить контроль над иранским островом Харк.