Трамп допустил, что Тегеран может пытаться его устранить

Трамп считает, что Иран может попытаться его убить Трамп допустил, что Тегеран может пытаться его устранить

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, в Тегеране могут попытаться организовать его убийство. Об этом американский лидер рассказал во время пресс-конференции в Анкаре, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

Я - их (Ирана. - Прим. ред.) цель номер один сказал Трамп

Американский лидер отметил, что такая угроза его не беспокоит, поскольку он сосредоточен на выполнении своей работы и намерен продолжать ее независимо от возможных рисков.

При этом Трамп в шутку добавил, что предпочел бы занимать первое место не в иранском списке, а в соцсети TikTok.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон может установить контроль над иранским островом Харк.