Москва18 мая Вести.Президент США Дональд Трамп выступил с очередным предупреждением в адрес Ирана. В разговоре с израильским "13 каналом" он заявил, что Тегерану стоит его остерегаться.

Как уточняет телеканал, такой комментарий Трамп дал журналистам после того, как опубликовал в соцсети TruthSocial обращение к властям Исламской Республики о "тикающих часах".

Иранцам следует бояться, думаю, им следует меня остерегаться отметил Трамп

Ранее американский лидер написал в соцсети Truth Social, что ситуация вокруг Ирана развивается быстро, и Тегерану следует действовать оперативно. Трамп подчеркнул, что в противном случае последствия могут быть крайне серьезными.

Глава Белого дома также опубликовал посвященное Тегерану изображение, сгенерированное нейросетью. На нем Трамп представлен на фоне кораблей с иранскими флагами. Подпись гласит: "Это было затишье перед бурей".