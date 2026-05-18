Трамп предупредил Иран об угрозах со всех сторон Трамп предупредил Тегеран об угрозах со всех сторон

Москва18 мая Вести.Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social новое изображение, посвященное Ирану.

На изображении представлена раскрашенная в цвета американского флага карта Ближнего Востока и прилегающих территорий с Ираном в центре. Со всех сторон, в том числе из Афганистана, Ирака и Персидского залива, в сторону Исламской Республики направлены красные стрелки.

Ранее глава Белого дома написал, что "часы для Ирана тикают" и заявил, что Исламская Республика должна действовать более оперативно. Он также опубликовал посвященное Тегерану изображение, сгенерированное нейросетью. На нем Трамп представлен на фоне кораблей с иранскими флагами. Подпись гласит: "Это было затишье перед бурей".