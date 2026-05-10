Москва10 мая Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ряд изображений, связанных с потоплением кораблей Военно-морских сил Ирана.

В частности, появилось изображение, в левой части которого запечатлен флот Ирана с подписью "Обама/Байден", а справа – те же корабли с иранскими флагами, но потопленные, с подписью "Трамп".

Трамп также опубликовал картинку, на которой он находится на судне и смотрит на удары по иранским кораблям. Изображение с потопленными кораблями подписано "Военно-морской флот Ирана".

Трамп заявил, что Тегеран уже потерпел поражение в военном плане. Иран имел 159 кораблей, но теперь все они "находятся под водой".

Трамп также сообщил, что американские военные полностью уничтожили флот и военную авиацию Ирана в ходе операции на Ближнем Востоке.