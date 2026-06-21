Делегация Ирана на переговорах в Швейцарии выразила США протест из-за Трампа

Иранская делегация выразила США протест из-за угроз Трампа Делегация Ирана на переговорах в Швейцарии выразила США протест из-за Трампа

Москва21 июн Вести.Делегация Ирана на переговорах в швейцарском Бюргенштоке выразила протест американской стороне в связи с угрозами президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Ранее американский лидер пригрозил, что Пентагон может нанести новые, более мощные удары по Ирану в случае поддержки Тегераном повстанческих сил в Ливане.

В сообщении говорится, что иранская сторона в настоящее время "рассматривает варианты адекватного ответа".

Президент США также допустил, что Вашингтон будет взимать плату в виде 20% нефти за проход танкеров через Ормузский пролив.