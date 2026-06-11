В Иране заявили, что любая агрессия США встретит суровый ответ Иран в ответ на угрозы Трампа: любая агрессия США встретит суровый ответ

Москва11 июн Вести.Любое необдуманное действие со стороны Соединенных Штатов Америки, направленное против Ирана, встретит более жесткий и суровый ответ. Об этом заявил глава комитета по нацбезопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа.

Как и в ходе войны, когда народ Ирана и Вооруженные силы страны выступили единым и мощным фронтом, любое необдуманное и непросчитанное действие со стороны США встретит еще более жесткий, болезненный и решительный ответ, который заставит их пожалеть сказал он в интервью агентству Fars

Ранее президент США Дональд Трамп допустил отправку ограниченного военного контингента в Иран. Как заявил глава Белого дома, даже небольшая группа военных может "захватить там все". Также американский лидер анонсировал планы по захвату острова Харк и других объектов нефтяной инфраструктуры, чтобы взять под контроль "их рынки нефти и газа" по аналогии с Венесуэлой.