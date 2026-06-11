Трамп заявил, что может направить в Иран солдат, чтобы "захватить там все"

Трамп допустил отправку военного контингента в Иран Трамп заявил, что может направить в Иран солдат, чтобы "захватить там все"

Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп допускает отправку ограниченного военного контингента в Иран. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

По словам главы Белого дома, даже небольшая группа военных может "захватить там все".

Мы могли бы направить туда (в Иран. – Прим. ред.) солдат. Я не хочу отправлять туда военных, но если бы я захотел, мы могли бы отправить небольшую группу солдат и захватить там все заявил американский лидер

Он также добавил, что США продолжат удары по Ирану, поскольку мирные переговоры, по его словам, зашли в тупик.

Кроме того, Трамп анонсировал планы по захвату острова Харк и других объектов нефтяной инфраструктуры, чтобы взять под контроль "их рынки нефти и газа" по аналогии с Венесуэлой.

Ранее глава Белого дома пригрозил разбомбить Иран "к чертовой матери", если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.