Москва11 июнВести.Президент США Дональд Трамп допускает отправку ограниченного военного контингента в Иран. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.
По словам главы Белого дома, даже небольшая группа военных может "захватить там все".
Мы могли бы направить туда (в Иран. – Прим. ред.) солдат. Я не хочу отправлять туда военных, но если бы я захотел, мы могли бы отправить небольшую группу солдат и захватить там всезаявил американский лидер
Он также добавил, что США продолжат удары по Ирану, поскольку мирные переговоры, по его словам, зашли в тупик.
Кроме того, Трамп анонсировал планы по захвату острова Харк и других объектов нефтяной инфраструктуры, чтобы взять под контроль "их рынки нефти и газа" по аналогии с Венесуэлой.
Ранее глава Белого дома пригрозил разбомбить Иран "к чертовой матери", если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.