Пезешкиан: США не победят Иран, но все страны понесут серьезные убытки

Москва17 апр Вести.США не одержат победу в войне с Ираном, но эта война невыгодна никому, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

США не победят в этом конфликте, но страны региона и мира понесут серьезные убытки приводит пресс-служба президента Ирана слова Пезешкиана

Война не отвечает интересам ни одной из сторон, подчеркнул президент.

После окончания конфликта Ирана с США и Израилем странам региона нужно укрепить сотрудничество, создав условия для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.

Подобно тому, как Европа с помощью НАТО обеспечивает собственную безопасность, исламские страны, опираясь на культурную и религиозную общность, могут решать различные вопросы в рамках коллективного сотрудничества подчеркнул Пезешкиан

Между тем Пакистан представил доклад о переговорах между Ираном и США в Исламабаде, выразив надежду на скорую договоренность сторон. При этом регион не вернется к прежнему состоянию после окончания войны, считает Пакистан.