Президент Ирана Пезешкиан: диалог с США не означает капитуляцию Тегерана

Москва18 мая Вести.Иран не отступит от защиты своих законных прав, переговоры с США не означает капитуляцию Тегерана, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X.

Диалог не означает капитуляцию [Тегерана]. Иран ни в коем случае не отступит от [защиты] законных прав своего народа и страны. Мы продолжим всеми силами служить народу и защищать интересы и достоинство Ирана отметил Пезешкиан

США и Израиль начали 28 февраля войну против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности нанесения новых ударов по Ирану.