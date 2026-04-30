Посол Ирана заявил о проигрыше США в конфликте с Тегераном Посол: США проиграли Ирану и хотят компенсировать фиаско на переговорах

Москва30 апр Вести.Соединенные Штаты потерпели неудачу в конфликте с Ираном и предпринимают попытки компенсировать свои потери за столом переговоров.

Такое мнение высказал посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур в беседе с ТАСС.

Дипломат утверждает, что американская сторона потерпела поражение не только на поле боя, но и в глобальном масштабе - мировой экономике, энергетическом секторе и валютной сфере.

Посол полагает, что, столкнувшись с неудачами во всех этих направлениях, Вашингтон теперь рассчитывает добиться выгодных для себя результатов путем дипломатии.

Фердоуси Пур также акцентировал внимание на том, что после многочисленных актов агрессии, направленных против Ирана, Тегеран имеет полное право пересмотреть формат взаимодействия с оппонентами. Дипломат подчеркнул, что в сложившейся ситуации республика может напрямую требовать выполнения своих условий от противоположной стороны.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет назвал американскую военную кампанию против Ирана "потрясающим военным успехом".