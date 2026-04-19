Иран констатировал "стратегическое поражение" США и Израиля в конфликте

Власти Ирана заявили о "стратегическом поражении" США и Израиля в конфликте Иран констатировал "стратегическое поражение" США и Израиля в конфликте

Москва19 апр Вести.Руководство Ирана назвало итог конфликта с Израилем и Соединенными Штатами Америки "стратегическим поражением" своих противников.

Спикер кабмина иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф отметил, что, несмотря на обладание колоссальными ресурсами, оппоненты Тегерана принимают ошибочные стратегические решения, передает агентство Tasnim.

По оценке политика, Израиль и США не смогли реализовать ни одну из своих заявленных целей, фактически потерпев неудачу на ключевых направлениях противостояния.

При этом Галибаф пояснил, что в Тегеране объективно оценивают военную мощь Соединенных Штатов и Израиля, признавая ее превосходство над потенциалом военным республики.

Иранская сторона рассматривает дипломатическое взаимодействие и переговорный процесс с Вашингтоном не как уступку, а как еще один эффективный инструмент продолжения борьбы, заключил он.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома в скором времени может принять решение возобновить масштабную военную операцию против Ирана, если переговорщикам не удастся добиться существенного прогресса.