МИД РФ: США проиграли в конфликте с Ираном Замглавы МИД РФ Борисенко: США проиграли, не сумев победить Иран

Москва1 июн Вести.Соединенные Штаты не сумели одержать победу над Ираном, а значит, проиграли в конфликте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

В понедельник замминистра выступил на VI международном экспертном форуме "Россия-Ближний Восток".

Соединенные Штаты не смогли победить Иран​​​. Это означает, что они проиграли сказал Борисенко

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Тегеран в ответ атаковал военные объекты Израиля и базы США на Ближнем Востоке.

В конце мая президент США Дональд Трамп провел встречу с представителями разведки, на которой пообещал принять окончательное решение по вопросу Ирана. Однако, по данным американских СМИ, финального соглашения достичь пока не удалось.