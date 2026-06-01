Москва1 июнВести.Соединенные Штаты не сумели одержать победу над Ираном, а значит, проиграли в конфликте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
В понедельник замминистра выступил на VI международном экспертном форуме "Россия-Ближний Восток".
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Тегеран в ответ атаковал военные объекты Израиля и базы США на Ближнем Востоке.
В конце мая президент США Дональд Трамп провел встречу с представителями разведки, на которой пообещал принять окончательное решение по вопросу Ирана. Однако, по данным американских СМИ, финального соглашения достичь пока не удалось.