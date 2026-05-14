Нарышкин: США и Израиль хотели одержать легкую победу над Ираном, но не смогли

Нарышкин: США и Израиль не смогли одержать легкую победу над Ираном Нарышкин: США и Израиль хотели одержать легкую победу над Ираном, но не смогли

Москва14 мая Вести.США и Израиль хотели одержать легкую победу над Ираном, но этого не случилось. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали на относительно легкую победу, но этого не получилось​​​. Народ Ирана, государство и вооруженные силы Ирана проявили мужество, стойкость. Иран до сих пор имеет очень солидный военный потенциал заявил глава СВР в беседе с журналистами

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. Потом США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.