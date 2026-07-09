Журналист Бернвальд: ситуация на Ближнем Востоке переходит в "новую фазу" "Новая фаза": журналист прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Москва9 июл Вести.Новая военная операция США направлена на снижение влияния Ирана в Ормузском проливе. Эскалация конфликта привела к приостановке переговорного процесса между государствами.

Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп "сделал много жестких заявлений" о мирных переговорах с Ираном. По оценке журналиста, о перемирии "говорить не приходится, ведь высказывался американский лидер "предельно резко и конкретно".

Ситуация, которая сейчас и на Ближнем Востоке, и в Персидском заливе заходит уже, видимо, в новую фазу. Понятно, что уже ни о каких договоренностях речи быть не может. Действительно, американцы наносят удары по Ирану. Иран обещает отвечать, Вооруженные силы США подтверждают, что они наносят удары по Ирану сказал Бернвальд

Президент США назвал новые американские удары по Ирану возмездием за якобы осуществленные Исламской Республикой ранее атаки на суда.

Ранее Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном.