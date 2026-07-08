CNN: Ближний Восток направляет США и Ирану сигналы для предотвращения эскалации

CNN сообщил о попытках союзников США на Ближнем Востоке помешать новой эскалации CNN: Ближний Восток направляет США и Ирану сигналы для предотвращения эскалации

Москва8 июл Вести.Ряд государств Ближнего Востока предпринимает усилия, чтобы остановить дальнейшее обострение противостояния между США и Ираном, сообщил CNN со ссылкой на региональный источник.

По данным телеканала, на фоне очередных ударов американских военных по территории Исламской Республики ближневосточные страны активно взаимодействуют с Вашингтоном и Тегераном, стремясь избежать эскалации и сохранить режим перемирия.

Некоторые региональные союзники направляют сигналы США и Ирану, пытаясь предотвратить эскалацию боевых действий и сохранить режим прекращения огня говорится в сообщении

О том, что Вашингтон намерен продолжить переговоры с Тегераном по вопросу об урегулировании конфликта, ранее написала газета The Wall Street Journal.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что самолеты ВВС и тактическая авиация надводного флота приступили к нанесению ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп отдал соответствующий приказ из Анкары, где 7 и 8 июля участвует в работе саммита НАТО.

По заявлению американской стороны, новая операция стала ответом на инциденты в Ормузском проливе, которые, как считают в Вашингтоне, были спровоцированы действиями иранских военных.

Взрывы прогремели на иранских островах Кешм и Харк (в Ормузском проливе и в Персидском заливе соответственно), а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Исламской Республики. Сообщалось о наличии пострадавших в результате бомбардировок.

По данным телеканала NBC, новые удары по Ирану оказались более масштабными по сравнению с предыдущими.

Новая волна бомбардировок продлилась до утра 8 июля. В CENTCOM заявили о поражении более 80 целей, среди которых оказались системы противовоздушной обороны Исламской Республики, береговые системы обнаружения, склады с ракетами, пункты запуска БПЛА, портовая инфраструктура, а также катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади назвал удары нарушением первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Центральный штаб иранской армии "Хатам аль-Анбия" пообещал решительный ответ на действия американских военных​​​.