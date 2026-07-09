Трамп назвал удары США по Ирану возмездием за якобы атаки Тегерана на суда

Трамп заявил, что удары США по Ирану являются возмездием за якобы атаки на суда Трамп назвал удары США по Ирану возмездием за якобы атаки Тегерана на суда

Москва9 июл Вести.Президент США Дональд Трамп назвал новые американские удары по Ирану возмездием за якобы осуществленные Исламской Республикой ранее атаки на суда.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

Это возмездие за вчерашние удары по судам со стороны Ирана. Если это повторится, будет еще хуже написал Трамп

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) накануне сообщило, что американские военные наносят удары по Исламской Республике.

Журналист портала Axios Барак Равид уточнил, что новые американские удары "шире по своему масштабу".