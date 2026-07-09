Москва9 июлВести.Президент США Дональд Трамп назвал новые американские удары по Ирану возмездием за якобы осуществленные Исламской Республикой ранее атаки на суда.
Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.
Это возмездие за вчерашние удары по судам со стороны Ирана. Если это повторится, будет еще хуженаписал Трамп
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) накануне сообщило, что американские военные наносят удары по Исламской Республике.
Журналист портала Axios Барак Равид уточнил, что новые американские удары "шире по своему масштабу".