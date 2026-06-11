Москва11 июн Вести.Конфликт США и Ирана будет продолжаться еще очень долго. Такой прогноз сделал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в разговоре с KP.RU.

Конфликт может продолжаться очень долго. Даже если США и Иран подпишут какое-то соглашение, это вовсе не означает, что оно будет работать. Скорее наоборот – договоренности будут регулярно нарушать, стороны продолжат обмен ударами сказал эксперт

По его словам, для такого развития событий есть несколько причин. Первая связана с Израилем и премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху. Он "фактически игнорирует" позицию президента США Дональда Трампа и продолжает войну с Ливаном. Пока Нетаньяху находится у власти, "рассчитывать на серьезное снижение напряженности" не стоит.

Также очень важна внутренняя ситуация в Иране. Президент Масуд Пезешкиан заинтересован в компромиссе с США, но реальная власть над Исламской Республикой находится в руках КСИР, который считает, что на уступки должен идти Белый дом.

Поэтому конфликт будет затяжным. Стороны могут делать паузы и даже возвращаться к переговорам. Но затем напряженность будет возникать снова подчеркнул Багдасаров

Политолог также прокомментировал предположения о том, что в Вашингтоне обсуждают возможность применения ядерного оружия. По его словам, он не верит в реализацию этого сценария, как и в то, что США смогут провести наземную операцию на Ближнем Востоке. Собеседник издания отметил, что если американцы и решатся на подобный шаг, то столкнутся с очень серьезными проблемами.