Багдасаров: Трамп не может выйти из конфликта на Ближнем Востоке из-за Нетаньяху Багдасаров: Нетаньяху не дает Трампу выйти из конфликта на Ближнем Востоке

Москва9 июн Вести.Президент США Дональд Трамп при всем желании не может выйти из конфликта на Ближнем Востоке по вине израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Эксперт отметил, что ситуация на Ближнем Востоке носит волнообразный характер: перемирие сменяется взлетом военной активности.

Дело в том, что, если посмотреть, настолько радикально настроены силы друг против друга, Израиль не скрывает, что он хочет уничтожить режим, существующий исламский режим в Иране. Иран не скрывает, что он хочет уничтожить вообще государство Израиль. И в эту войну Нетаньяху втянул Трампа. Поэтому тут сейчас происходит то, что происходит. Трамп, судя по всему, действительно хотел бы выйти из истории, но не может выйти из этой истории, потому что Нетаньяху постоянно его втягивает объяснил он

Также Багдасаров отметил, что израильский премьер не остановится перед нанесением ударов по ливанскому шиитскому движению "Хезболла". Иранцы же, в свою очередь, его не оставят один на один с Израилем, поскольку движение сразу начало боевые действия против Израиля с момента эскалации на Ближнем Востоке. По мнению Багдасарова, эта "круговерть" так и будет продолжаться. Он предположил, что Трампу, возможно, удастся выйти из конфликта, но лишь на время.

Она (ситуация - прим.ред.) может быть прервана только если в октябре этого года в Израиле на выборах победит оппозиция на Нетаньяху, тогда возможно на какое-то время возникнет шанс Трампу, наконец, на какое-то время выйти из этого конфликта добавил он

Ранее Дональд Трамп уже предупреждал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о возможном отказе США в помощи при новых обстрелах. Также сообщалось, что пять стран, которые являются посредниками между США и Ираном, попросили его оказать давление на премьера Израиля.