Позиция Израиля создает проблемы для США в налаживании отношений с партнерами Израиль мешает США наладить отношения с партнерами на Ближнем Востоке

Москва16 июл Вести.Политическая позиция Израиля в отношении со своими соседями создает большие проблемы для президента США Дональда Трампа в налаживании отношений с ближневосточными партнерами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил востоковед Турал Керимов.

Позиция Израиля вызывает большие проблемы для Трампа в его планах по развитию отношений с другими региональными государствами арабо-мусульманского мира. С саудитами это вызывает проблемы, с Египтом это вызывает проблемы, с турками это вызывает проблемы, и с Дамаском это вызывает проблемы, с Иорданией отметил эксперт

Также Керимов выразил сомнения, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прислушается к призывам американского лидера и выведет военный контингент из Сирии и Ливана.

Я уверен, что Нетаньяху и его команда увидели в заявлениях Трампа, скажем так, "уши" Анкары, потому что требования вывести войска с юга Сирии, скорее всего, были озвучены в Анкаре во время саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе уточнил он

Новостной портал Axios, ссылаясь на заявления анонимных американских и израильских чиновников, сообщил, что Трамп во время телефонного разговора призвал Нетаньяху начать вывод военного контингента из Сирии и Ливана, чтобы избежать грядущей эскалации в регионе.

Ранее Нетаньяху заявил о необходимости сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане, Сирии и секторе Газа.