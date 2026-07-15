Axios: Трамп призвал Израиль вывести военный контингент из Ливана и Сирии

Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана Axios: Трамп призвал Израиль вывести военный контингент из Ливана и Сирии

Москва15 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать выводить военный контингент из Сирии и Ливана в целях избежания грядущей эскалации в регионе.

Об этом сообщает новостной портал Axios, ссылаясь на заявления анонимных американских и израильских чиновников.

В статье отмечается, что разговор между лидерами двух государств состоялся на следующий день после того, как Трамп провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа в рамках саммита НАТО в Турции.

По информации источников, Трамп предупредил Нетаньяху о том, что нахождение армии Израиля на территории Сирии провоцирует повышенную напряженность и может спровоцировать опасную эскалацию в перспективе.

Данное предупреждение главы Белого дома в равной степени относится и к Ливану, заключается в публикации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане, Сирии и секторе Газа.

До этого Трамп допустил возможность подписания мирного соглашения между Израилем и Ливаном до конца 2026 года.

При этом в Ливане опасаются новых атак со стороны Израиля на фоне заявлений президента США об отмене режима прекращения огня с Ираном.