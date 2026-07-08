Москва8 июлВести.В Ливане опасаются новых атак со стороны Израиля на фоне заявлений президента США об отмене режима прекращения огня с Ираном. В воздушном пространстве Бейрута был замечен разведывательный дрон, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.
Заявления, что со стороны [президента США] Дональда Трампа, что со стороны Ирана, не несут ничего положительного. Если сейчас возобновятся боевые действия, то это накроет вообще весь [регион], в том числе, конечно же, Ливан. То есть Израиль присоединится к ударам по Ливану. И в общем, все вернется к исходной точкеотметил Бернвальд
По его словам, уже сейчас наблюдается обострение на южной части территории Ливана.
На этом фоне действительно сейчас идет обострение здесь, в Ливане, израильская армия атакует юг страны. Были попадания по гражданским автомобилям, которые показались для Израиля подозрительными. Над Бейрутом постоянно, в течение всего дня висит беспилотник. И это ни о чем хорошем не говорит. Понятно, что это разведывательная миссия. Можно делать какие-то выводы о том, что израильская армия готовится нанесению ударов по южному Бейруту, например, или южным районам. В общем, ситуация очень и очень шаткаясказал он
В среду, 8 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном, введенный 17 июня, больше не действует. По словам американского лидера, в переговорах с Тегераном больше нет смысла.