Нет ничего хорошего: в Ливане готовятся к новой агрессии Израиля В Ливане опасаются новых атак со стороны Израиля на фоне заявлений Трампа

Москва8 июл Вести.В Ливане опасаются новых атак со стороны Израиля на фоне заявлений президента США об отмене режима прекращения огня с Ираном. В воздушном пространстве Бейрута был замечен разведывательный дрон, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Заявления, что со стороны [президента США] Дональда Трампа, что со стороны Ирана, не несут ничего положительного. Если сейчас возобновятся боевые действия, то это накроет вообще весь [регион], в том числе, конечно же, Ливан. То есть Израиль присоединится к ударам по Ливану. И в общем, все вернется к исходной точке отметил Бернвальд

По его словам, уже сейчас наблюдается обострение на южной части территории Ливана.

На этом фоне действительно сейчас идет обострение здесь, в Ливане, израильская армия атакует юг страны. Были попадания по гражданским автомобилям, которые показались для Израиля подозрительными. Над Бейрутом постоянно, в течение всего дня висит беспилотник. И это ни о чем хорошем не говорит. Понятно, что это разведывательная миссия. Можно делать какие-то выводы о том, что израильская армия готовится нанесению ударов по южному Бейруту, например, или южным районам. В общем, ситуация очень и очень шаткая сказал он

В среду, 8 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном, введенный 17 июня, больше не действует. По словам американского лидера, в переговорах с Тегераном больше нет смысла.