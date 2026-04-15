Москва15 апр Вести.США будут давить на Израиль с целью найти компромиссное решение по Ливану, где израильские военные пока только расширяют масштабы своей военной операции. Такое мнение высказал журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Накануне в Госдепартаменте США заявили: Соединенные Штаты, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. До этого сообщалось, что следующий раунд переговоров представителей США и Ирана может состояться в Женеве или Исламабаде 16 апреля. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что операция американской армии против Ирана близка к завершению.

Совершенно понятно и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве, что не будет никаких переговоров в Исламабаде, пока будет активная операция в Ливане с бомбардировками, с действиями наземных частей. Так что Израиль пока еще, видимо, не осведомлен о том, что война Трампа закончилась, и, видимо, старается игнорировать эту информацию. Но деться от этого будет некуда, если Вашингтон действительно намерен открыть Ормуз, потому что получается, что против этой стратегии Исламской Республики Иран у Вашингтона не оказалось готовых козырей отметил Сергей Пашков

По его словам, операция Израиля против Ливана сейчас мешает Соединенным Штатам.

В данном случае военная активность Израиля на территории Ливана скорее мешает, чем помогает главным стратегическим союзникам. Поэтому предположительно Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Израиль для того, чтобы найти какой-то способ компромиссного решения по Ливану. Но Израиль до сих пор делает вид, что заявление Трампа он не слышал сообщил Пашков

По словам журналиста, Израиль расширяет масштабы своей наземной операции в Ливане, продолжаются и ракетные обстрелы израильских городов со стороны движения "Хезболла".