Москва10 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане, Сирии и секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства еврейского государства.

В рамках постоянных контактов между Нетаньяху и Трампом состоялась беседа, в ходе которой была налажена дальнейшая координация действий стран в различных областях. Премьер-министр подчеркнул необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля говорится в заявлении

Отмечается, что американский президент также проинформировал премьер-министра о действиях Соединенных Штатов в Персидском заливе.

Ранее Нетаньяху назвал Трампа и весь американский народ "дорогими друзьями" и выразил уверенность в том, что у Израиля "одна судьба" и общие ценности с США. Израильский премьер-министр подчеркнул, что намерен вместе с Вашингтоном "защищать свободу" в мире.