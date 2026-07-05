"Одна судьба": Нетаньяху рассказал о крепкой связи между США и Израилем Нетаньяху: США и Израиль имеют общую судьбу и должны вместе защищать свободу

Москва5 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и весь американский народ "дорогими друзьями" и выразил уверенность в том, что у его страны "одна судьба" и общие ценности с США.

Об этом израильский лидер заявил в поздравительном послании по случаю 250-летия независимости США, которое он разместил на своей странице в социальной сети X.

Он также подчеркнул, что намерен вместе с Вашингтоном "защищать свободу" в мире.

Пусть мы и живем на разных континентах, между нами существует крепкая связь, потому что у нас одна судьба… Америка была величайшей силой свободы, которую знал современный мир. Израиль гордится тем, что стоит на ее стороне, Израиль гордится тем, что стоит на одной стороне вместе со всеми вами, потому что наш союз построен не только на общих интересах, но и на общих ценностях заявил Нетаньяху в своем видеообращении

Премьер-министр Израиля также отметил, что когда Америка и Израиль держатся вместе, свобода "становится сильнее".

Вместе мы защищаем свободу, вместе мы защищаем нашу общую цивилизацию, вместе, с божьей помощью, [мы добьемся того, что] свобода восторжествует над тиранией отметил Нетаньяху

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Трампа с Днем независимости США, пожелав ему, его близким и американским гражданам здоровья, благополучия, счастья и процветания. В поздравительной телеграмме главе Белого дома по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов, опубликованной на сайте Кремля, Путин напомнил, что РФ и США как две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире.