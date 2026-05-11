Нетаньяху заявил о намерении отказаться от военной помощи США Нетаньяху: Израиль намерен отказаться от военной помощи США

Москва11 мая Вести.Израиль намерен отказаться от финансовой помощи США, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в программе "60 Minutes" телеканала CBS News.

Сейчас Израиль получает от США $3,8 млрд в год, отметил Нетаньяху.

Я хочу свести к нулю американскую финансовую составляющую нашего военного сотрудничества подчеркнул Нетаньяху

По его словам, Тель-Авив может выполнить этот план в ближайшие десять лет.

Портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп провел "приятный" телефонный разговор с Нетаньяху.